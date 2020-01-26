انطلاق مهرجان شرورة الشتوي

برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ينطلق مهرجان شرورة الشتوي خلال الشهر الحالي، ويضم مجموعةً من الفعاليات الترفيهية. وأوضح عضو التنمية السياحية بمنطقة نجران ممثل محافظة شرورة مبخوت دحيان أن المهرجان يأتي بدعم إمارة نجران وهيئة السياحة وبلدية شرورة وتنظيم مؤسسة الفكر العربية للمعارض والمؤتمرات، مؤكدا أنه سيوفر عددًا من الفرص الوظيفية الموسمية. وأضاف دحيان أن المهرجان يحتوي على عدة فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومعارض الإدارات الحكومية وسباق للهجن وتحدي الصحراء للسيارات، إضافة إلى تراث الآباء والأجداد والمحالبة ومسرح الأسرة والطفل والفنون الشعبية ولوحة الوفاء وركن الأسر المنتجة والعيادات الصحية والفود ترك.



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