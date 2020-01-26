ولي العهد يكرم متفوقي الدفعة 97 بكلية فيصل الجوية

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

ولدى وصوله، يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.

تثمين

ثمن اللواء حازم بن غشيان رعاية ولي العهد حفل تخريج الدفعة، موضحا أنها تضم 4 طلاب من البحرين و3 طلاب من الكويت، أمضوا مع زملائهم أكثر من 3 سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة.

وألقى الخريج راكان العطوي كلمة الخريجين، ليبدأ بعد ذلك العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج.

وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة، وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، كما تسلم هدية تذكارية من قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.