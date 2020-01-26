إغلاق محطات وقود مخالفة ببارق

وأضاف آل مبشر أنه ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بسبب عدم التجاوب من ملاكها، مشيرا إلى أنه تم حصر أكثر من 40 سيارة جاري العمل على إزالتها. وأكد آل مبشر أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.
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