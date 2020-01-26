إغلاق محطات وقود مخالفة ببارق

‫أغلقت بلدية محافظة بارق‬⁩ ممثلة في رقابة الأسواق 9 محطات مخالفة لم تطبق اشتراطات تحسين محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات، كما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن حملة معالجة التشوه البصري. وأوضح ذلك رئيس بلدية بارق المهندس محمد آل مبشر أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات، وتم إغلاق 9 محطات مخالفة لم تطبق اشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وأضاف آل مبشر أنه ضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بسبب عدم التجاوب من ملاكها، مشيرا إلى أنه تم حصر أكثر من 40 سيارة جاري العمل على إزالتها. وأكد آل مبشر أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين، مشيراً إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.