فيصل بن مشعل: دور مهم لأهل العلم في تثقيف الشباب

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، الذي قدم للسلام عليه خلال زيارته للمنطقة.

ورحّب أمير منطقة القصيم بالشيخ ابن حميد، متمنيا له طيب الإقامة في المنطقة، مؤكدا الدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم في تطبيق المنهج الوسطي والسليم الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي الحنيف، من خلال إقامة البرامج التي تساعد على تعزيز اللحمة الوطنية وحماية شباب وفتيات هذا دوت الخليج، وتثقيفهم وتعزيز دورهم في كافة المجالات، سائلا المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

‏من جانبه، عبّر الشيخ ابن حميد عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، منوها بمتابعة سموه المستمرة لخدمة المنطقة وأبنائها من خلال البرامج المتنوعة المقامة بالمنطقة، ومواصلة العمل التطويري وفي مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، أطلع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، عددا من رؤساء الدوائر الشرعية بالمنطقة على مركز الوثائق والمخطوطات بديوان إمارة المنطقة، بتوجيه من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بحضور رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين القحطاني، ورئيس المحكمة العامة بالقصيم الشيخ عبدالله الحميضي، وقاضي محكمة الاستئناف الشيخ إبراهيم الحسني، وعدد من مسؤولي إمارة المنطقة.

واستمع الجميع لشرح موجز من قبل وكيل إمارة المنطقة عما يحتويه مركز الوثائق والمخطوطات بديوان إمارة منطقة القصيم، وذلك بعد تطوير المركز وتطبيق التنظيم الحديث للسجلات والوثائق، بعد أن تم تعقيمها لتبقى قرابة 50 سنة، من قبل دارة الملك عبدالعزيز من خلال وحدات التعقيم المتنقلة، وترميز الملفات الإفرنجية، التي يقارب عددها 7 آلاف ملف واحتوائها على 3 ملايين وثيقة، وإبراز الوثائق الجوهرية المهمة، والمقدمة بمتابعة مستمرة وتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم للحفاظ على ما تمتلكه إمارة المنطقة من مخطوطات ووثائق.