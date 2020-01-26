وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على النقاط السوداء التي كانت بها اختناقات وحوادث مرورية، ومعالجتها بالدوارات الخلفية الذكية على امتداد طريق الملك عبدالله، من مسجد الفتح وحتى التقاطع مع طريق الأمير سلطان باتجاه تندحة، والتي ستتم معالجتها خلال أسبوع. كما تم تفقد الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد، وطريق الستين الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي، وطريق الأربعين الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة.
وفي نهاية الجولة، شكر ابن مشيط بلدية المحافظة على ما تقدمه من إنجازات في كل المجالات، وموجها بسرعة إنجاز كل المشاريع القائمة التي تهم سكان المحافظة. وشدد على أهمية تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين والتنمية، وتحسين الخدمات البلدية الأساسية بما يتوافق مع رؤية المملكة التطويرية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ خميس مشيط يتفقد عددا من المشاريع البلدية ويوجه بسرعة إنجازها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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