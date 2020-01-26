السعودية اليوم / مصرع 46 شخصًا بفيضانات في البرازيل



برازيليا 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

لقي 46 شخصًا على الأقل مصرعهم وتشرد أكثر من 25 ألفًا بسبب عواصف وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات اجتاحت جنوب شرقي البرازيل.

وقالت السلطات البرازيلية اليوم إن 37 شخصًا لقوا حتفهم بينما نزح 17 ألفًا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في مينا جيراي, فيما عد 25 شخصًا في عداد المفقودين.

وأضافت أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم بينما نزح ثمانية آلاف عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في ولاية إيسبيريتو سانتو, وعد ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

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21:43ت م

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