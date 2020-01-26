السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 38



ألازيغ 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا الليلة الماضية إلى 38 شخصًا.

وأوضحت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية أنه عُثر على جثتين, ما رفع الحصيلة إلى 38 قتيلاً في مدينة ألازيغ وملاطيا القريبة، إضافة إلى أكثر من 1600 جريح, فيما يتلقى حوالي 100 شخص العلاج في المستشفيات، 13 منهم في حالة حرجة.

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21:38ت م

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