السعودية اليوم / إيقاف 14 مهاجرًا غير شرعي والقبض على عنصر إرهابي بتونس



تونس 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أوقفت وحدات للحرس التونسي 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة مجتازين للحدود الليبية والجزائرية نحو الأراضي التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أنها أوقفت 12 مهاجرًا بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب البلاد، مجتازين الحدود نحو تونس قادمين من الأراضي الليبية، فيما أوقفت مهاجرين اثنين داخل التراب التونسي قادمين من الجزائر، مضيفةً أنها تحفظت على المهاجرين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه قُبض على عنصر إرهابي بمدينة بومهل بمحافظة بنعروس شرق تونس العاصمة عليه محكومية سجن سنتين، والاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي.

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20:49ت م

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