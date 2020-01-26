السعودية اليوم / منسوبو كلية الملك فيصل الجوية يرفعون الشكر لسمو ولي العهد على رعايته حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة الكلية



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

رفع عدد من منسوبي كلية الملك فيصل الجوية، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال نائب المشرف العام على حفل التخرج اللواء الطيار الركن علي بن محمد الرويلي: "إن الكلية تتطلع بتخريجها للدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية لتزف للوطن وقواتنا المسلحة كوكبة من الضباط الأكفاء، بعد أن أمضوا فترة الدراسة بالكلية، ومروا بمراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، وقد أصبحوا ضباطاً تخرجوا من مصنع الرجال ومعقل العز والشرف".

ونوه بما تلقاه الكلية من دعم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-، الذي كان له الأثر البالغ في تطور الكلية، حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها من الكليات الجوية في الدول المتقدمة.

وهنأ اللواء الرويلي الخريجين وذويهم، سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الآمال بهم كبيرة والمسؤولية عليهم عظيمة، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

من جانبه أكد قائد جناح التعليم العميد الطيار الركن علي بن محمد الحماد، أن كلية الملك فيصل الجوية تفخر في كل عام بمن تزفهم من الخريجين للقوات الجوية ليكونوا في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مشيراً إلى أن الكلية دأبت في كل عام على تخريج طلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى طلبة من الدول الصديقة والشقيقة التي تتشرف الكلية بتخريجهم إلى جانب إخوانهم السعوديين.

بدوره قال قائد جناح الطيران الأول المكلف العميد الطيار سالم بن عبدالله الدوسري: "إن الخريجين من الأطقم الجوية قد تلقوا أفضل التدريبات على أحدث الطائرات التدريبية، التي تؤهلهم بأن يكونوا جاهزين بإذن الله للذود عن سماء الوطن مع زملائهم الذين سبقوهم من صقور قواتنا الجوية"، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين في غاية الفرح والسرور بهذه الرعاية الكريمة.

فيما أكد قائد جناح الطلبة العميد الفني أحمد بن عتيق الهباد أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تغمر نفوس منسوبي كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة رعاية سمو ولي العهد وتشريفه لحفل تخرج الدورة (97) من طلبة الكلية تمثل دافعاً قوياً في المضي قدماً في الإخلاص والتفاني في إنجاز مهامنا وواجباتنا دفاعاً عن الدين ثم الملك والوطن.

كما عد مدير قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بكلية الملك فيصل الجوية العميد الطيار الركن عبدالله بن محمد العمري، تشريف سمو ولي العهد وسام شرف لمنسوبي الكلية وتكريماً للطلبة الخريجين، "مشيراً إلى أن الكلية اعتادت على هذا الاهتمام المتواصل والمستمر من لدن الحكومة الرشيدة، منوهاً بقدرات القوات الجوية الملكية

في حين عبر عدد من الطلبة خريجي الدورة 97 بهذه المناسبة قائلين: إن شرف الانضمام للقوات المسلحة بشكل عام والقوات الجوية بشكل خاص يعد بمثابة حلم تحقق، متوجاً بالرعاية الكريمة من سمو ولي العهد بعد أن تلقينا في جنبات هذه الكلية الأبية العلوم والمعارف التي تؤهلنا لحمل لواء البذل والعطاء.

//انتهى//

20:47ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسرفع عدد من منسوبي كلية الملك فيصل الجوية، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على رعايته وتشريفه حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة الكلية، بعد أن أكملوا جميع المتطلبات التعليمية والتدريبية لينالوا شرف خدمة وطنهم المعطاء وأرضه الطاهرة.وقال نائب المشرف العام على حفل التخرج اللواء الطيار الركن علي بن محمد الرويلي: "إن الكلية تتطلع بتخريجها للدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية لتزف للوطن وقواتنا المسلحة كوكبة من الضباط الأكفاء، بعد أن أمضوا فترة الدراسة بالكلية، ومروا بمراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، وقد أصبحوا ضباطاً تخرجوا من مصنع الرجال ومعقل العز والشرف".ونوه بما تلقاه الكلية من دعم من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-، الذي كان له الأثر البالغ في تطور الكلية، حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها من الكليات الجوية في الدول المتقدمة.وهنأ اللواء الرويلي الخريجين وذويهم، سائلاً المولى عز وجل أن ينفع بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل، مؤكدًا أن الآمال بهم كبيرة والمسؤولية عليهم عظيمة، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.من جانبه أكد قائد جناح التعليم العميد الطيار الركن علي بن محمد الحماد، أن كلية الملك فيصل الجوية تفخر في كل عام بمن تزفهم من الخريجين للقوات الجوية ليكونوا في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مشيراً إلى أن الكلية دأبت في كل عام على تخريج طلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى طلبة من الدول الصديقة والشقيقة التي تتشرف الكلية بتخريجهم إلى جانب إخوانهم السعوديين.بدوره قال قائد جناح الطيران الأول المكلف العميد الطيار سالم بن عبدالله الدوسري: "إن الخريجين من الأطقم الجوية قد تلقوا أفضل التدريبات على أحدث الطائرات التدريبية، التي تؤهلهم بأن يكونوا جاهزين بإذن الله للذود عن سماء الوطن مع زملائهم الذين سبقوهم من صقور قواتنا الجوية"، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين في غاية الفرح والسرور بهذه الرعاية الكريمة.فيما أكد قائد جناح الطلبة العميد الفني أحمد بن عتيق الهباد أن مشاعر الفخر والاعتزاز التي تغمر نفوس منسوبي كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة رعاية سمو ولي العهد وتشريفه لحفل تخرج الدورة (97) من طلبة الكلية تمثل دافعاً قوياً في المضي قدماً في الإخلاص والتفاني في إنجاز مهامنا وواجباتنا دفاعاً عن الدين ثم الملك والوطن.كما عد مدير قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بكلية الملك فيصل الجوية العميد الطيار الركن عبدالله بن محمد العمري، تشريف سمو ولي العهد وسام شرف لمنسوبي الكلية وتكريماً للطلبة الخريجين، "مشيراً إلى أن الكلية اعتادت على هذا الاهتمام المتواصل والمستمر من لدن الحكومة الرشيدة، منوهاً بقدرات القوات الجوية الملكية السعودية التي أثبتت جدارتها في العديد من المحافل بين أعرق القوات الجوية على مستوى العالم، وحصلت على التميز في الكثير من المحافل الدولية.في حين عبر عدد من الطلبة خريجي الدورة 97 بهذه المناسبة قائلين: إن شرف الانضمام للقوات المسلحة بشكل عام والقوات الجوية بشكل خاص يعد بمثابة حلم تحقق، متوجاً بالرعاية الكريمة من سمو ولي العهد بعد أن تلقينا في جنبات هذه الكلية الأبية العلوم والمعارف التي تؤهلنا لحمل لواء البذل والعطاء.//انتهى//20:47ت م0218

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