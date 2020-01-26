السعودية اليوم / قائد كلية الملك فيصل الجوية يشكر سمو ولي العهد لرعايته حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة الكلية



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أعرب قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "إن الكلية ومنذ افتتاحها تزود القوات الجوية بالضباط الأكفاء في مختلف التخصصات، الذين تلقوا خلالها العلم والمعرفة، ووصلوا إلى أعلى مستويات التعليم والتدريب في العلوم المتعلقة بالطيران والتخصصات الفنية كافة، وتعاملوا مع التقنيات الحديثة بتميز واحترافية".

وبيّن أن ما تحرص عليه القوات الجوية هو التدريب والتطبيق العملي لمخرجات كلية الملك فيصل الجوية للتوافق مع المنظومات الحديثة التي تمتلكها، للارتقاء بمستوى وكفاءة واحترافية الأداء، ودلالة ذلك حضورهم القوي والأداء المشرف أثناء المشاركات المتعددة في التمارين المشتركة والمعارض والمهرجانات الداخلية والخارجية.

وهنأ في ختام حديثه الخريجين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن حياض الوطن والدفاع عن المقدسات، في ظل ما يقدم من دعم غير محدود ورعاية كريمة من الحكومة الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

// انتهى //

20:39ت م

0215



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأعرب قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن عبدالرحمن بن غشيان باسمه ونيابة عن منسوبي الكلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتشريفه ورعايته حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.وقال: "إن الكلية ومنذ افتتاحها تزود القوات الجوية بالضباط الأكفاء في مختلف التخصصات، الذين تلقوا خلالها العلم والمعرفة، ووصلوا إلى أعلى مستويات التعليم والتدريب في العلوم المتعلقة بالطيران والتخصصات الفنية كافة، وتعاملوا مع التقنيات الحديثة بتميز واحترافية".وبيّن أن ما تحرص عليه القوات الجوية هو التدريب والتطبيق العملي لمخرجات كلية الملك فيصل الجوية للتوافق مع المنظومات الحديثة التي تمتلكها، للارتقاء بمستوى وكفاءة واحترافية الأداء، ودلالة ذلك حضورهم القوي والأداء المشرف أثناء المشاركات المتعددة في التمارين المشتركة والمعارض والمهرجانات الداخلية والخارجية.وهنأ في ختام حديثه الخريجين، سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن حياض الوطن والدفاع عن المقدسات، في ظل ما يقدم من دعم غير محدود ورعاية كريمة من الحكومة الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //20:39ت م0215

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