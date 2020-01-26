شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: «الأزهر» يسعى لتوحيد كلمة المسلمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال "آل الشيخ" إن سماحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يسعى دائماً لتوحيد كلمة المسلمين ونحن معه في هذا المنهج، متمنياً من الله أن يحفظ مصر وأن تبقى دائماً مشعلاً للهداية.
وتوقع نجاح المؤتمر؛ لأن الذي تبناه فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وسيتوج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سيكون لوجوده في المؤتمر أثر بالغ ويحمّل الحضور عظم المسؤولية للوصول لنتائج تخدم المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: «الأزهر» يسعى لتوحيد كلمة المسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.