شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: «الأزهر» يسعى لتوحيد كلمة المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، أن المؤتمر العالمي الذي دعت إليه جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي سينطلق غداً تحت عنوان "تجديد الفكر الديني" بحضور دولي كبير، سيكون له نتائج مثمرة بإذن الله للعالم الإسلامي.

وقال "آل الشيخ" إن سماحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يسعى دائماً لتوحيد كلمة المسلمين ونحن معه في هذا المنهج، متمنياً من الله أن يحفظ مصر وأن تبقى دائماً مشعلاً للهداية.

وتوقع نجاح المؤتمر؛ لأن الذي تبناه فضيلة شيخ الأزهر الشريف، وسيتوج بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سيكون لوجوده في المؤتمر أثر بالغ ويحمّل الحضور عظم المسؤولية للوصول لنتائج تخدم المسلمين.