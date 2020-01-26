شكرا لقرائتكم خبر عن «درايش النور» تفتتح مبادرة المسرح الوطني.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

تدشن وزارة الثقافة، الثلاثاء المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مبادرة المسرح الوطني، في حفل يتضمن عرضاً لمسرحية "درايش النور" التي تعد أول إنتاجات المسرح.

وستعرض المسرحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهي تروي حكاية المجتمع السعودي في أزمنة مختلفة، من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة ومن بطولة إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.