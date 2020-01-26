فيديو.. أول قائدة طائرة بالعالم دون ذراعين تحيي الأمير سلطان بطريقتها الخاصة

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

لفتت جيسيكا كوكس أول قائدة طيران في العالم بدون ذراعين، أنظار جمهور الزوار في “ملتقى الطيران العام الخامس” الذي احتضنته العاصمة السعودية الرياض، وأثارت استغرابهم حينما شاهدوها تطرق برفق وابتسامة قدمها مع قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء والمؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.



وبادلها سموه نفس الحركة، لكنهم شعروا بإعجاب وانبهار عندما علموا أن هذه هي طريقتها في أداء تحية السلام “بالقدم” لأنها حرمت الذراعين منذ ولادتها!

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وتهلل سموه مبتسمًا وهو يرد التحية على “جيسيكا” بالمثل، في لفتة إنسانية مفعمة بمشاعر التعاطف والتقدير من سموه لهذا النموذج الإنساني الملهم لكل من حرموا إحدى النعم وكانوا ضمن من يطلق عليهم لفظ “الإعاقة”، لكنها أصبحت “أيقونة” للتحدي بل والتفوق حتى على أقرانها من الأصحاء الذين لم يحرموا أيًا من أعضائهم!

وكانت إدارة الملتقى الذي نظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، واختتم فعالياته يوم السبت الماضي (25 يناير الجاري)، قد حرصت على توجيه الدعوة لنخبة من أمهر الطيارين المحترفين في العالم ليقدموا عروضهم الممتعة لجمهور الملتقى، لكنها حرصت كذلك على دعوة هذا النموذج الإنساني المبهر في قهر الإعاقة، وتحدي المستحيل، لتكون مثالًا للجمهور وللمشاهدين وخاصة الشباب واليافعين منهم وليتعلموا أن قهر التحدي ممكن، بل والتفوق في الأداء الذي كان مثار اهتمامهم وإعجابهم على مدى ثلاثة أيام.

ولمن لم يعرفوا “جيسيكا”، نقول: إنها طيارة أمريكية ( 36 عامًا )، حصلت على رخصة قيادة الطائرات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، كما تمارس حياتها بشكل طبيعي رغم الإعاقة، فهي تؤدي كل متطلبات حياتها مستخدمة قدميها ببراعة بديلًا عن ذراعيها اللذين حرمت منهما منذ ولادتها، بل إنها بجانب تفوقها في فن قيادة الطائرة، تتفوق كذلك في رياضة السباحة، كما أذهلت متابعيها بحصولها على الحزام الأسود في رياضة “التايكوندو” وهي فنون الدفاع عن النفس، وتقود السيارة بقدميها، وهي متزوجة من زميل طيار يرافقها في رحلتها كضيف مشارك في الملتقى.

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