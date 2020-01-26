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شكرا لقرائتكم مرسيدس بنز هدية.. مواطن يضرب المثل في الكرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مازحه بقوله: تبيع سيارتك؟
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
الكرم لا يعرف حدودًا، والسعوديون معروفون بكرمهم، وهذا الرجل في مقطع الفيديو خير دليل على ذلك.
ظهر مقطع فيديو لرجل سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم سيارته المرسيدس بنز إلى شاب سأله مازحًا: هل تبيع سيارتك؟
وكان الرجل الذي يبدو أنه في منتصف العمر، يقف بسيارته في قطعة أرض في المملكة، بينما كان هناك مجموعة من الشباب يركبون نسخة طبق الأصل من المرسيدس بنز لكنها كهربائية وصغيرة مخصصة للأطفال.
ثم سأل أحد اللاعبين الرجل صاحب المرسيدس بنز السؤال، وجاء رد الفعل مذهلًا وإجابة غير معتادة على الإطلاق، حيث قال: نحن لا نبيع … نحن نمنح ونعطي ما لدينا في أيدينا.
وبعد هذه الإجابة البليغة، أقسم مالك المرسيدس بنز على الشاب أن يحصل على سيارته، وحث صديقه الذي صور الواقعة على تسجيل السيارة باسم هذا الشاب، ويمكن رؤية الثنائي وهما يتناقشان حول الأمر مع إصرار الرجل أن يأخذ الآخر سيارته.
وأشاد المتفاعلون على المقطع بكرم الرجل البالغ، مؤكدين على أن هذا ما تمثله المملكة، الكرم واحترام الجميع.
وليس من الواضح أين تم تصوير المقطع تحديدًا، لكنه أثر في قلوب المتابعين.
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