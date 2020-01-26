كورونا يلغي طلبيات منتجات صينية للسعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
تسبب الانتشار السريع لمرض كورونا في إثارة الفزع لدى المستهلكين الذين يشترون البضائع الصينية عبر مواقع الكترونية، وتشحن من الصين لمختلف الدول، بحسب رسائل تحذير رصدتها «مكة» تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن أسماء عديد من الشركات الصينية، وتدعو للامتناع عن الشراء منها خشية أن ينتقل الفيروس من أيدي العاملين الصينيين المصابين في حال ملامستهم للبضائع إلى أيدي المستهلكين.وفيما أكدت التحذيرات إلغاء الطلبات من خلال المواقع الالكترونية، تفاعل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، وأصدر نشرة تتضمن الأسئلة الأكثر شيوعا حول فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين والإجابة عنها، ومن بين الإجابات الواردة نفي احتمال انتقال الفيروس من الملابس أو الألعاب أو الأجهزة المشتراة والمشحونة من الصين.
وقال مساعد المدير العام التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عماد المحمدي لـ «مكة» «لا يوجد خطر من شراء بضائع تشحن من الصين، حيث لا يمكن أن ينتقل الفيروس بهذه الطريقة»، ونوه إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد هي نفسها أعراض فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وهي الحمى، والكحة، وضيق تنفس، ويمكن أن تصل إلى الالتهاب الرئوي، وهو ما يمكن أن يؤدي للوفاة، وأوضح أن استعدادات المركز لهذا الأمر على أكمل وجه، وأي حالة يشتبه بها، ولا سيما إذا كان قد مضى على قدومها 14 يوما من أي منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالات إصابة؛ يجري عزلها وأخذ عينة منها وفحصها في المركز لتظهر النتيجة خلال 48 إلى 72 ساعة.
وعن الفرق بين فيروس كورونا الجديد وفيروس ميرس الذي ظهرت حالات إصابة به لدينا منذ 2012 قال المحمدي: إن سرعة الزيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد تمثل أحد الفروق الواضحة بينه وبين فيروس ميرس الذي يعد تزايد حالات الإصابة به محدودا، وأشار إلى أن أول نوع من فيروسات كورونا كان فيروس سارس الذي ظهر في الصين أيضا عام 2002، واستمر بتفش محدود 9 أشهر.
كيف نتجنب فيروس كورونا الجديد؟
- ينتقل من الحيوان للإنسان وينتقل من إنسان مصاب لآخر سليم
- تجنب مخالطة المصابين بأعراض أمراض تنفسية
- تغطية الفم والأنف عند العطس
- غسل اليدين مدة ثانيتين بالماء والصابون أو بالمعقمات
- تجنب السفر للأماكن التي سجلت بها حالات إصابة
- تجنب تناول اللحوم النيئة
- تجنب مخالطة الحيوانات الحية
- الاتصال بالرقم 937 عند الشعور بأعراض البرد
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