شكرا لقرائتكم خبر

الصين تبشر العالم باكتشاف علاج كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

فيما تزايد الرعب في جميع دول العالم بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، بشرت الصين المجتمع الدولي أمس بالتعرف على علاج جديد قد يساهم في إيقاف المرض المميت، وينهي حالة القلق التي انتقلت من آسيا إلى أمريكا وأوروبا وأستراليا.

وأعلنت الصين أمس أنها تستخدم عقاقير لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (إتش آي في) من إنتاج شركة «آبفي» كعلاج خاص للالتهاب الرئوي الذي تسببه سلالة جديدة من فيروس كورونا، مع استمرار البحث على مستوى العالم للتوصل إلى علاج.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن فرع بكين من لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلن أن مزيجا من مادتي «لوبينافير» و»ريتونافير»، تنتجه آبفي في دواء يحمل اسم «كاليترا»، هو جزء من أحدث خطة علاج للمرضى المصابين بالفيروس الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا في الصين وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم ألفي شخص.

كيف يعالج المرض؟

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بأنه على الرغم من عدم وجود أي عقاقير فعالة حتى الآن ضد الفيروس، فإنها توصي بتناول المرضى قرصين يوميا من الدواء الذي يضم مادتي لوبينافير وريتونافير مع جرعة من دواء ألفا -إنترفيرون عبر الاستنشاق لمرتين أيضا يوميا.

وأشارت إلى أن غالبية الذين وافتهم المنية حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا كانوا في أواخر الخمسينات من العمر ومن هم أكبر سنا، ومن بينهم طبيب كان يتعامل مع المرضى وعالج عددا من مرضى الفيروس.

عزل الفيروس

وذكر علماء صينيون أنهم نجحوا في عزل سلالة فيروس كورونا، التي تسببت في وفاة العشرات وسط الصين، وهي خطوة حاسمة في تطوير لقاح، وأدلى شو وينبو، مدير معهد مكافحة الأمراض الفيروسية في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالصين بهذا الإعلان أمام الصحفيين أمس.

وفي الوقت نفسه، أمر إقليم جوانجدونج جنوب الصين جميع السكان بارتداء أقنعة وجه عندما يخرجون من منازلهم، مع استمرار الجهود في مختلف أنحاء البلاد لمنع انتشار الفيروس.

تحذير الرئيس

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده لا تزال تواجه «وضعا خطيرا» حيث اتخذت الحكومة إجراءات صارمة على نحو متزايد لاحتواء انتشار الفيروس عن طريق تقييد حركة المواطنين.

واعتبارا من أمس، ستكون حركة المرور إلى داخل وخارج مدينة ووهان، مركز اندلاع الفيروس في وسط الصين والخاضعة حاليا للحجر الصحي، محدودة.

كما لن يتم السماح بحركة الحافلات من وإلى العاصمة الصينية بكين. كما تم تعليق جميع المجموعات السياحية، وهي وسيلة شائعة لسفر الصينيين، إلى أجل غير مسمى لمنع الناس من السفر.

تأجيل الألعاب الشتوية

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، أن بكين أجلت إلى أجل غير مسمى دورة الألعاب الشتوية الوطنية لعام 2020، في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام الألعاب في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في الصين في فبراير المقبل، وتم وصف ذلك بأنه خطوة مهمة في الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

وكان من المتوقع أن تشمل الألعاب التزحلق على الجليد والتزلج بألواح الثلج بالإضافة إلى رياضات شتوية أخرى. وكانت آخر مسابقة أقيمت في عام 2016.

الخطر يتزايد

وأكدت السلطات الصينية أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وأن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع.

وقال وزير لجنة الصحة الوطنية بالصين ما شياوي في بيان صحفي إن معرفة السلطات بالفيروس الجديد الذي أدى لوفاة 56 شخصا حتى الآن محدودة، كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير معلومة بالنسبة لها.

وعلقت الجهات الصينية المختصة التجارة في منتجات الحيوانات البرية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

كوريا: لاتقلقوا

وفيما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، حث الرئيس مون جاي إن المواطنين على منح ثقتهم للحكومة وعدم الشعور بالقلق المفرط، بعد الإعلان عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا ووهان» الجديد في البلاد.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس، عن نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، هان جونج وو قوله في رسالة نصية للصحفيين إن الرئيس الكوري الجنوبي وجه رسالة للشعب الكوري الجنوبي فيما يخص الإعلان عن ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا ووهان» الجديد في البلاد، وأكد مون في رسالته أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي في رسالته أن الحكومة الكورية تدير نظام الاستجابة لحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، ليس فقط خلال الأيام العادية، بل أيضا خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، مع التعامل بحذر مع هذه الحالات من كورونا الجديد.

مصر خالية

وأكدت الخارجية المصرية عدم وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد بين أبناء الجالية المصرية في الصين.

وقالت في بيان أمس إن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف وسائل النقل كافة منها وإليها، مؤكدة أنه لا توجد أي حالات إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين.

حصاد مرض كورونا في الصين حتى أمس:

56 شخصا ماتوا

1975 مصابا

324 شخصا حالتهم حرجة

11 دولة وصلها المرض حتى الآن

دول سجلت حالات إصابة بالفيروس رسميا: