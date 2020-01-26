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وزير الصحة: لم نسجل أي إصابة ونرصد القادمين من الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة نفذت عددا من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، وعززت إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

كما يعاين موظفو مراكز المراقبة الصحية جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية.

وقال إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد «2019-nCoV» في المملكة، موضحا أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

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وأبان أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها قام بإعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة، وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات إلى المختبر الوطني بالمركز، إضافة إلى ذلك فقد تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض.

وأضاف أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، منها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجلة فيها إصابات، ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

إجراءات الصحة الاحترازية:

تطبيق اللوائح الصحية الدولية

مراقبة الوضع الوبائي عن كثب

التواصل مع منظمة الصحة العالمية

تقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين

رصد القادمين من الصين

تطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ

متابعتهم للتأكد من سلامتهم

الأعراض الشائعة للعدوى: