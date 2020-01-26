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ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول ولي العهد، يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق طيار ركن تركي بن بندر، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية ولي العهد لحفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة الكلية، مشيرا إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من القيادة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.

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وأوضح أن هذه الدورة تضم أربعة طلاب من مملكة البحرين الشقيقة وثلاثة طلاب من دولة الكويت الشقيقة، أمضوا مع زملائهم أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية من قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.