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خادم الحرمين يتوج الفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الصياهد

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بالصياهد الجنوبية للدهناء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين مقر المهرجان، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين.

إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين كلا من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وممثل ملك مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان الشيخ سعد محمد السعدي، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي.

ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن حثلين كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، عادا نجاح النسخة الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي بإنشاء ناد للإبل الذي جمع ونظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاح نادي الإبل وتطويره.

وقال «بات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وجهة لكل الملاك داخل حدود وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقاءنا في الخليج والوطن العربي، وطموحاتنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمع الكبير مقصدا لكل المهتمين بهذا الموروث التاريخي في جميع أنحاء العالم».

ورفع ابن حثلين الشكر والتقدير لخادم الحرمين لقبوله إطلاق أسماء (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد) على جوائز المهرجان، مشيرا إلى أن هذه الأسماء أعطت وهجا كبيرا للمسابقات التي أطلقت عليها.

ثم انطلق الشوطان الأخيران لسباق الهجن فئة (الحيل).

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وكرم خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة التحكيم في نادي الإبل الأمير خالد بن سلمان بن محمد، والمخرج عبدالله المخيال.

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ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرض منقيات المراكز الأولى في فئة بيرق المؤسس (وضح، شعل، صفر، مجاهيم)، وفئة سيف الملك (وضح، شقح، حمر، صفر، مجاهيم)، وفئة شلفا ولي العهد (مجاهيم، شقح، صفر، حمر، وضح، شعل).

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور، عروض الطبع وطرح القعود.

بعد ذلك تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من نادي الإبل.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، والحضور مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.

فئة بيرق المؤسس:

عمير القحطاني (وضح)

دبوس الدبوس (صفر)

حمد المري (مجاهيم)

مطلق الفطيماني (شعل)

فئة سيف الملك:

خالد بن عبدالرحمن (مجاهيم)

هادي الدوسري (شقح)

عبدالله الجبري (صفر)

عايض القحطاني (حمر)

تركي الحقباني (وضح)

خالد آل حثلين (شعل)

فئة شلفا ولي العهد:

محمد العامري (مجاهيم)

مجعد الدوسري (شقح)

زايد الشمري (صفر)

عبدالمحسن الراجحي (حمر)

عبدالمحسن العتيبي (وضح)

فالح بن شويشان (شعل)

الفائزون بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن:

- المركز الأول في شوط زمول مفتوح (هملول)

لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر علي الوهيبي

- الفائز في الشوط الثاني زمول عام بندق (صيرفي) لمحمد الكتبي

- الفائز بالمركز الأول في شوط الحيل مفتوح (سيف)

لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد الخيلي

- الفائز في الشوط الثاني الحيل العام (الشاهينة) لمنصور الأحبابي