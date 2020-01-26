المصنف الأول عالميا: بطولة الجولف تنصف السعودية عالميا

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد المصنف الأول عالميا في رياضة الجولف، بروس كيبكا، أن تنظيم المملكة للبطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ينصفها ويثبت نجاحها في احتضان مختلف المنافسات الرياضية العالمية، وأن رياضة الجولف أخذت في الانتشار على مستوى العالم ولها أبطالها وتأثيرها الإيجابي في الوسط الرياضي.

Advertisements

وأشاد كيبكا بالبطولة التي تنطلق خلال الفترة من 30 يناير إلى الثاني من فبراير المقبل، والتي تعد إحدى محطات الجولة الأوروبية لعام 2020، حيث تشهد مشاركة أقوى لاعبي الجولف في العالم.

وتوقع كيبكا، أن تغير هذه البطولة من ترتيب التصنيف العالمي في ظل مشاركة المصنفين الخمسة الأوائل من أصل 120 مشاركا من أصحاب المراكز المتقدمة في التصنيف، مشيدا بالشباب السعودي المتابع لرياضة الجولف والتجمع الرياضي الذي يشهد إقبالا جماهيريا من داخل المملكة وخارجها.

وأشاد كيبكا بالتصميم الرائع لملعب الرويال غرينز المستضيف للبطولة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتا إلى النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى. وتشهد البطولة الدولية للجولف مشاركة نجمين سعوديين هما فيصل السلهب وسعود الشريف.