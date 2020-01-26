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الزايد بطلا لجولة SWS العالمية للكارتينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بدأت أمس الجولة الأولى من بطولة SWS العالمية للكارتينج التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للكارتينج CIK، وتستضيفها حلبة FunXtreme بميدان ديراب للسباقات حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وشهدت الجولة مشاركة نخبة من الأبطال السعوديين يتقدمهم خالد الزايد الذي مثل المملكة بنهائيات بطولة العالم عام 2019 في إيطاليا.

ونجح الزايد في حسم الجولة لصالحه، فيما جاء وليد فلاتة ثانيا وكريم ميناوي ثالثا.