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الأربعاء دوري السيارات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية بدءا من الأربعاء المقبل في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام ويستمر 5 أشهر.

وتضم المسابقة 4 فئات، هي: سيارات كهرباء 8 /‏ 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 /‏ 1، وسيارات بنزين مفتوح.