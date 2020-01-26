الأربعاء دوري السيارات اللاسلكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية بدءا من الأربعاء المقبل في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام ويستمر 5 أشهر.
وتضم المسابقة 4 فئات، هي: سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1، وسيارات بنزين مفتوح.
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