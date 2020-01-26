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اتحاد السلة ينظم 5 دورات تحكيمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض يعقد الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع معهد إعداد القادة عددا من الدورات التحكيمية لكرة السلة خلال الفترة المقبلة. وتشمل الدورات، دورة للمستجدات من 16 إلى 23 فبراير، وللمستجدين من 15 إلى 21 مارس، ودورة حكام 3×3 «دولية» من 5 إلى 7 مارس، ودورة الصقل والترفيع من 25 إلى 29 أغسطس، ودورة مقيمي ومراقبي الحكام من 3 إلى 6 سبتمبر.



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