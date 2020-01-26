شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا اليوم على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي مقتضب عن سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء اليوم, مضيفةً أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر.

وسُمِع صوت صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء في تزامن مع سقوط الصواريخ.