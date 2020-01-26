شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبرى بـ "الأولمبي" في الصالة الخضراء ..غداً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة ، إقامة احتفالٍ خاص للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم (تحت 23 عاماً) بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم غدٍ الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

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