شكرا لقرائتكم خبر عن تضمين الريال السعودي عملة تسوية في منصة "بنى" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق النقد العربي ومؤسسة النقد العربي السعودي عن تضمين الريال السعودي عملة تسوية مستخدمة في منصة "بنى" للمدفوعات العربية فيما ستقدم منصة "بنى" خدمات المقاصة والتسوية لعملة الريال السعودي، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا. جاء ذلك في إطار التحضير لإطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة. وتقدم منصة "بنى"، متعددة العملات خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

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