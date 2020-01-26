محافظ حفر الباطن يكرم ممرضة أنقذت حياة مصابين

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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كرم محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه بالمحافظة، ظهر اليوم، وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، الممرضة مريم رفاع الشمري؛ نظير جهودها النبيلة والإنسانية، وتقديرًا لمساهمتها في إنقاذ حياة المصابين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق حفر الباطن أم عشر وتقديم الإسعافات الأولية وتخفيف مضاعفات الإصابات وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف، كما كرم فني التخدير تركي الحربي الذي شارك في مباشرة الحادث.

من جانبه، أكد منصور بن محمد أن العمل الذي قاموا به يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادة وشعبًا أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية، والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة، وإخلاص النية الله تعالى، وإن ممارسته تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع على حد سواء.

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