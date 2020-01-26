- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يكرم ممرضة أنقذت حياة مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ممارسة تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
كرم محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، في مكتبه بالمحافظة، ظهر اليوم، وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، الممرضة مريم رفاع الشمري؛ نظير جهودها النبيلة والإنسانية، وتقديرًا لمساهمتها في إنقاذ حياة المصابين الذين تعرضوا لحادث سير على طريق حفر الباطن أم عشر وتقديم الإسعافات الأولية وتخفيف مضاعفات الإصابات وإيقاف النزيف حتى وصول الإسعاف، كما كرم فني التخدير تركي الحربي الذي شارك في مباشرة الحادث.
من جانبه، أكد منصور بن محمد أن العمل الذي قاموا به يعبر عن الإنسانية والقيم التي حثنا ديننا الإسلامي عليها تجاه جميع فئات المجتمع، وهذه البلاد قيادة وشعبًا أخذوا المبادرة في الأعمال التطوعية الخيرية، والمشاركة فيها يشكل مظهرًا من مظاهر التكافل، والتعاون، والَّرحمـة، والإيثـار، والمبـادرة، وإخلاص النية الله تعالى، وإن ممارسته تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع على حد سواء.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يكرم ممرضة أنقذت حياة مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.