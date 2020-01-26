نادي الإبلِ يطلق حزمة قرارات اقتصادية تساهم في تطويرِ القطاع 

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - واس

ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين الرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنَ عبدِالعـزيز آل سعود وولي العهد الأميرَ محمدَ بنَ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ، نائبَ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرَ الدفاعِ، المشرفَ العامَّ على نادي الإبلِ.

وأكد أبن حثلين أن الاحتفال يأتي أولا بتشريف خادم الحرمين الشريفين أولا ثم بنجاح النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي لم يكن إلا ثمرةً من ثمار الأمرِ السامي بإنشاء نادٍ للإبل يجمع وينظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف سمو سيدّي ولي العهد، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاحَ نادي الإبل وتطويرَه.

وقال:” باتَ مهرجانُ الملك عبدالعزيز للإبل وِجهةً لكل الملاك داخلَ حدودِ وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقاءَنا في الخليجِ والوطنِ العربي، وطموحاتُنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمعُ الكبيرُ مَقْصِداً لكلِّ المهتمين بهذا الموروثِ التاريخيّ في جميعِ أنحاءِ العالم”.

ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل لمقام خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أسمى آياتِ الشكرِ والتقديرِ لقبوله إطلاقَ أسماءِ (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد) على جوائزِ المهرجان، مشددا على أن هذه الأسماء أعطتْ وَهَجاً كبيراً للمسابقاتِ التي أُطلقت عليها، وأَوجدَت الرغبةَ الكبيرةَ لدى ملاك الإبلِ للمشاركةِ في مسابقاتِ المهرجان، وأصبحوا يتنافسونَ لتعزيزِ ملكياتِهِمْ بأجودِ الأنواعِ، وهو أمرٌ أنعشَ قطاع الإبلِ بشكلٍ كبيرٍ وملموس.

وكشف فهد بن فلاح بن حثلين أن نادي الإبلِ أطلقَ حِزْمةَ قراراتٍ اقتصاديةٍ تُساهِمُ في تطويرِ هذا القطاع، وتشكلُ عاملَ جذبٍ للاستثمارات فيه، وتُساهمُ في بناءِ اقتصادٍ مزدهرٍ لوطنٍ كبيرٍ وطموح.

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