رسميًا..  تطبيق Glamera في المملكة

2020-01-26

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن فريق Glamera جلاميرا رسميًا أنهم بدأوا عملهم في المملكة، وهو أول تطبيق للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط يحجز جميع خدمات التجميل مثل صالونات التجميل وعيادات التجميل وعيادات الأسنان وعيادات النظام الغذائي.

وبحسب موقع startup mgzn، تم إطلاق Glamera في يوليو 2019، ويخدم حاليًا أكثر من 70 ألف مستخدم.

وقال محمد حسن، الرئيس التنفيذي لشركة Glamera: “إن النمو السريع للتطبيق هو نتيجة التعامل مع سوق واسع يستوعب التوسع الكبير على الإطلاق، وعملنا لخدمة جميع المستخدمين هو للحفاظ على وقتهم والسعي دائمًا لراحتهم، وجاءت هذه الخطوة من خلال التطور السريع للتطبيق وفريق الإنتاج لدينا، وكذلك من خلال وجود المستثمرين الذين لديهم الرغبة في التوسع في هذه الصناعة”.

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ويسعى Glamera إلى تغطية أكبر عدد من الأماكن المستهدفة ضمن خطة التوسع خلال عام 2020 وتلبية رغبات جميع المستخدمين، من خلال بعض التحسينات المبتكرة التي سيتم الكشف عنها قريبًا.

جلاميرا أول تطبيق للهواتف المحمولة يقدم مجموعة متنوعة من أحدث خدمات التجميل في أكثر من 2000 مكان في الرياض والقاهرة والإسكندرية، مما يوفر للمرأة العربية الراحة والسرعة والخدمة المتميزة للعناية بالشعر والعناية بالبشرة والأظافر والمكياج.

وقال ظافر الشري، أحد مؤسسي التطبيق: “يعمل الفريق على توفير العروض على قوائم الأسعار لجميع خدمات التجميل المختلفة، بالإضافة إلى أنظمة الخصم المختلفة المضافة حديثًا مثل: الكوبونات والاسترداد النقدي عن طريق الـنقاط، وطرق الدفع المختلفة مثل: الفيزا والمحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى أننا نستهدف احتياجات المرأة المختلفة مثل العرائس وبرامج الزفاف”.

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