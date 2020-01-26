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عملات معدنية تذكارية بمناسبة خروج بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - لندن

كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مجموعة جديدة من العملات المعدنية بقيمة 50 بنسا توثيقا لذكرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» أمس، بعد إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وقال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد في بيان «مغادرة الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في تاريخنا وهذه العملة تمثل بداية هذا الفصل الجديد».

وذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية، أن التأجيل من 31 أكتوبر 2019 إلى 31 يناير الحالي يعني أن الدفعة الأصلية التي تحتوي على حوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها.

وتحمل العملة الجديدة نقش «السلام والازدهار والصداقة مع جميع الدول»، وتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. وسوف يتم تداول حوالي 3 ملايين عملة معدنية في جميع أنحاء بريطانيا اعتبارا من الجمعة المقبل، مع إضافة 7 ملايين قطعة أخرى في وقت لاحق من العام، وفقا لبرس أسوسيشن.