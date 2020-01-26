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معادن تجدد اتفاقية الأسمدة الفوسفاتية مع بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

جددت معادن اتفاقيتها مع وزارة الزراعة ومؤسسة التطوير الزراعي في بنجلاديش، لإمداد السوق البنجلاديشي بالأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة خلال عام 2020، الأمر الذي يمثل امتدادا لنجاح العلاقة التجارية بين الطرفين منذ 2016.

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وأوضح كبير نواب الرئيس لوحدة أعمال الفوسفات والمعادن الصناعية الاستراتيجية في معادن المهندس حسن العلي أن تجديد الاتفاقية يؤكد ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات السعودية، بما في ذلك منتجات معادن من الأسمدة الفوسفاتية، حيث تعمل معادن على تلبية جميع متطلبات عملائها عبر العالم، مشيرا إلى التزام معادن بتوفير منتجات أسمدة فوسفاتية سعودية ذات جودة عالية، مما منحها اعترافا دوليا أسهم بحصولها على شهادة «الحماية والاستدامة» من الاتحاد الدولي للأسمدة.

وأفاد العلي بأن معادن ماضية في تطوير ورفع إنتاجها خلال السنوات القادمة لتصبح المملكة مصدرا رئيسا للعالم من الأسمدة الفوسفاتية، إذ تنفذ حاليا مشروعها الثالث لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية لتصل بمنتجاتها من الأسمدة الفوسفاتية إلى 9 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، حيث ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية ومحورا في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وتستثمر معادن في منجمين للفوسفات شمال المملكة وتنتج 6 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.