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ماذا يفيد ضمان استدامة الموارد الحيوية بالطبيعة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020.

«مكة» تواصل رصدها بالبعد الثالث وهو «ضمان استدامة الموارد الحيوية».

البعد الثالث: ضمان استدامة الموارد الحيوية

يهدف إلى تهيئة المناطق الطبيعية من (محميات، وجزر، وشواطئ) على النحو الذي يجعلها جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص بهدف صيانتها وتأهيلها وتنميتها كما يحرص البعد على تطوير حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وذلك من خلال تنمية الغطاء النباتي للحد من التصحر والزحف الرملي وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية بما يمكن من التنبؤ بالمخاطر الطبيعية وسرعة الاستجابة لها. ويعنى البعد كذلك بتنمية موارد السعودية الحيوية وضمان الاستفادة المستدامة منها، وذلك عبر التركيز على تنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتوفر اليد العاملة وتعزيز القدرات الوطنية لإدارة الأزمات بفاعلية.

الجهات المشاركة

1 وزارة البيئة والمياة والزراعة

2 المؤسسة العامة لتحلية المياه

3 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

4 الهيئة السعودية للحياة الفطرية

5. وزارة الاقتصاد والتخطيط

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6 وزارة الصحة

7 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

المبادرات: 55

أبرز التحديات

• الأخطار الطبيعية على البيئة

• الأخطار المهددة للحياة الفطرية

• الأمن الغذائي وجاهزية الموارد الحيوية

• استدامة الموارد المائية

الأهداف الاستراتيجية

• حماية البيئة من الأخطار الطبيعية

• حماية وتهيئة المناطق الطبيعية

• ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي

• ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية