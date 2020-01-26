السعودية | الملك سلمان يرعى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يرعى ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالصياهد الجنوبية للدهناء، اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.

إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين، كلا من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين، والشيخ سعد محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي.

ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، مؤكدا أن نجاح النسخة الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي بإنشاء نادٍ للإبل الذي جمع ونظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاح نادي الإبل وتطويره.

وقال: "بات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وجهة لكل الملاك داخل حدود وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقاءنا في الخليج والوطن العربي، وطموحاتنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمع الكبير مقصداً لكل المهتمين بهذا الموروث التاريخي في جميع أنحاء العالم".

ورفع ابن حثلين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، لقبوله إطلاق أسماء (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد ) على جوائز المهرجان.

وأشار إلى أن هذه الأسماء أعطت وهجاً كبيراً للمسابقات التي أطلقت عليها، وأوجدت الرغبة الكبيرة لدى ملاك الإبل للمشاركة في مسابقات المهرجان، حيث أصبحوا يتنافسون لتعزيز ملكياتهم بأجود الأنواع، وهو أمر أنعش قطاع الإبل بشكل كبير وملموس.

ولفت إلى أن نادي الإبل أطلق حزمة قرارات اقتصادية ستساهم ـ بإذن الله ـ في تطوير هذا القطاع، وتشكل عامل جذب للاستثمارات فيه، وفي بناء اقتصاد مزدهر لوطن كبير وطموح، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهم.

أشواط السباق

ثم انطلق الشوطان الأخيران لسباق الهجن فئة (الحيل).

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

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فئة بيرق المؤسس:

عمير بن فهد بن شنار القحطاني (وضح)، دبوس مبارك عبدالله الدبوس (صفر)، حمد بن عوضه بن علي المري (مجاهيم)، مطلق صقر عبدالله الفطيماني (شعل).



فئة سيف الملك:

الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد (مجاهيم)، هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (شقح)، عبدالله ناصر عبدالله الجبري (صفر)، عايض رفعان عايض القحطاني (حمر)، تركي سعد سويد الحقباني (وضح)، خالد نايف حزام آل حثلين (شعل).

فئة شلفا ولي العهد:

محمد صالح مجرن العامري (مجاهيم)، مجعد فهد محمد الدوسري (شقح)، زايد عاصي عبيد الشمري (صفر)، عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي (حمر)، عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي (وضح)، فالح محمد فالح بن شويشان (شعل).

فئة نخبة النخبة:

حنس مفرس فارس العتيبي (شعل).

كما سلم خادم الحرمين الشريفين جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، حيث فاز بالمركز الأول في شوط زمول مفتوح (هملول) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر علي جميل الوهيبي، وفاز في الشوط الثاني زمول عام بندق (صيرفي) محمد بن راشد بن حمد الكتبي، وفاز بالمركز الأول في شوط الحيل مفتوح (سيف) لهجن الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد مطر الخيلي، وفاز في الشوط الثاني الحيل العام (الشاهينة) لمنصور سعد محمد الأحبابي.

وكرم خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجنة التحكيم في نادي الإبل، والمخرج عبدالله المخيال.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرض منقيات المراكز الأولى في فئة بيرق المؤسس (وضح، شعل، صفر، مجاهيم)، وفئة سيف الملك (وضح، شقح، حمر، صفر، مجاهيم)، وفئة شلفا ولي العهد (مجاهيم، شقح، صفر، حمر، وضح، شعل).

عقب ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحضور، عروض الطبع وطرح القعود.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين، هدية تذكارية بهذه المناسبة مقدمة من نادي الإبل.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين، والحضور مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.