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عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن مفهوم الولاية في الإسلام، له معانٍ عدة، منها ولاية الله للمؤمنين، وهناك الولاية على النفس والولاية على المال.

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المغامسي يفجر مفاجأة بشأن ولاية النساء ويبدي رأيه حول تنصيب هذه المرأة كـ”ملكة” للبلاد (فيديو)



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وأضاف المغامسي من خلال حديثه لبرنامج الابواب المتفرقة على فضائية mbc أن البيعة لولي الأمر للحاكم لا يمكن أن تنعقد إلا لذكر بشروط معروفة، فلا يمكن أن تكون البيعة في أنثى.



وفي حديثه لمن يستدل بولاية المرأة بالآية عن ملكة سبأ : "إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ" قال : " إنه يجوز أن تكون المرأة في الولاية العظمى في الملك، هو احتجاج باطل لأن هذه المرأة تعبد الشمس، وعبادة الشمس تدل على وثنيتهم، ولم يكن لديهم شرع، فلا يأتي أحد، ويقول شرع من قبلنا شرع لنا، لأن النبي قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".



كما تحدث المغامسي عن ولاية الأب على ابنته وأنها من أعظم الولايات، ولا يمكن أن تنزع منه إلا بأمور تثبت حقيقة يقينا أمام القاضي، والقاضي وحده من يملك نزع ولاية الأب عن ابنته.

وتابع قائلا : "نحن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية نفخر ونشرف بتحكيم شرع الله، فالقاضي سيخاطب النيابة العامة وإمارة المنطقة والجهات التنفيذية في الوصول إلى المقصود الشرعي في أن تستعيد هذه المرأة حقها".