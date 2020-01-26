وأخيرًا.. الجيش اليمني يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع: هذا ما يحدث في نهم والجوف وهذه حقيقة وصول الحوثيين مأرب (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - نفي المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي الانباء التي تروج لها مليشيات الحوثيين في جبهة نهم شرقي صنعاء.

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واكد مجلي في مداخلة هاتفية مع قناة اليمن اليوم رصدها محرر "أبابيل نت" ان الجيش الوطني لا يزال يسطر انتصارات بطولية وما تروج له المليشيات من انتصارات اكاذيب باطلة.

وقال مجلي ان قوات الجيش متحكمه بزمام الامور بعد سيطرتها على جبل هيلان وانها عازمة على استكمال تحرير ما تبقي من مواقع في الجوف ومأرب وبقية اليمن.

وفي سياق رده على سؤال محرج وجهه له مذيع قناة اليمن اليوم تساءل عن دور الاعلام الحربي التابع للجيش اليمني، قال مجلي انه متواجد دون ان يكشف تفاصيل اكثر.

وعن جبهة الجوف اكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني ان المعارك لا زالت على أشدها نافيا ان تكون مليشيات الحوثيين سيطرت على مواقع وما يتم الترويج له من اخترقات يضحون بمئات القتلى من اجل اخذ صورة قبل ان يلوذون بالفرار.