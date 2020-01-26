شاهد: الفتاة الهاربة رهف تعود للظهور من جديد وتفاجئ متابعيها بصورة جريئة على الشاطئ وأخرى بالنقاب

فاجأت الشابة السعودية رهف، الهاربة من أسرتها واللاجئة في كندا، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بصورة جريئة، بعد غيابها عن التغريد لفترة.

ونشرت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، صورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ، مع وشم على ذراعها، وعلقت: “أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة”.

وكانت الفتاة قد نشر صور من قبل حملت فيها كأس خمر وفي صورة أخرى سيجارة حشيش ، كما أعربت عن استمتاعها بتجربة لحم الخنزير في منشور آخر ، لكن ما زاد الطين بلة هو احتفالها باليوم العالمي للمرأة في كندا مؤخرا، ورفعها علم المثليين جنسيا وتغطية جسدها به.