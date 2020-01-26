السعودية اليوم / سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.ولدى وصول سمو ولي العهد، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقبال سمو ولي العهد، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة الكلية، مشيرًا إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.وأوضح أن هذه الدورة تضم أربعة طلاب من مملكة البحرين الشقيقة وثلاثة طلاب من دولة الكويت الشقيقة، أمضوا مع زملائهم أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج راكان العطوي، عبر فيها عن سعادته وزملائه برعاية وتشريف سمو ولي العهد لحفل تخريجهم، كما أعرب عن الشكر لجميع منسوبي الكلية لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيلهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء.إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من سمو قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.// يتبع //19:42ت م0206

عام / سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية/ إضافة أولى واخيرة

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن تركي بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة.

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