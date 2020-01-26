السعودية اليوم / الأحوال المدنية المتنقلة في منطقة عسير تقدم خدماتها في 27 موقعًا



عسير 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 27 موقعًا ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وقامت الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مقر بلدية محافظة محايل عسير لمدة يومين , وفي مقر النيابة العامة بمحافظة بيشة , ومقر المحكمة العامة بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الثالثة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي مجمع بني مازن للبنات , وفي الثانوية التاسعة عشر للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية ال معمر للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الخدمة يوم الأثنين للرجال في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الرابعة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي مجمع السقا للبنات بمدينة أبها , وفي الثانوية الواحد والعشرون للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية ال بسام للبنات بمحافظة سراة عبيدة , وفي مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع.

ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر المحكمة العامة بمحافظة بيشة , وفي مقر الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية بني رازم للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية التحفيظ الأولى للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية الوهابة للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الشركة

وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في المحكمة العامة بمحافظة محايل عسير , وللنساء في ثانوية العبيدية للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

// انتهى //

19:32ت م

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عسير 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 27 موقعًا ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) والتي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وقامت الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مقر بلدية محافظة محايل عسير لمدة يومين , وفي مقر النيابة العامة بمحافظة بيشة , ومقر المحكمة العامة بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم خدماتها للنساء في الثانوية الثالثة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي مجمع بني مازن للبنات , وفي الثانوية التاسعة عشر للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية ال معمر للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الخدمة يوم الأثنين للرجال في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية الرابعة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي مجمع السقا للبنات بمدينة أبها , وفي الثانوية الواحد والعشرون للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية ال بسام للبنات بمحافظة سراة عبيدة , وفي مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع.ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر المحكمة العامة بمحافظة بيشة , وفي مقر الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد لكل منهما , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السادسة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية بني رازم للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية التحفيظ الأولى للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية الوهابة للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة محايل عسير لمدة يوم واحد , فيما تقدم الخدمة للنساء في الثانوية السابعة عشر للبنات بمدينة أبها , وفي ثانوية صدر وائلة للبنات بمدينة أبها , وفي الثانوية الرابعة عشر للبنات بمحافظة خميس مشيط , وفي ثانوية زهرة بني بشر للبنات بمحافظة سراة عبيدة , وفي مقر جمعية مشكاة بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في المحكمة العامة بمحافظة محايل عسير , وللنساء في ثانوية العبيدية للبنات بمحافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير بالذكر، أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //19:32ت م0204

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