السعودية اليوم / المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يؤكد عدم وجود إصابات بفيروس كورونا الجديد



طرابلس 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد 2019 الذي ظهر في الصين وتسرب إلى عدة دول.

وشدد المركز في بيان اليوم على أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة اتخذت التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، والشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في كل البلديات.

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19:14ت م

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