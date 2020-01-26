السعودية اليوم / الصين تعلن عن تحقيق أول نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا



بكين 1 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم تحقيق أول نجاحات في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حالة 11 فردًا من أفراد الأطقم الطبية المصابين بالفيروس تحسنت، مشيرة إلى أن الأعراض السريرية عند هؤلاء الأشخاص صارت تحت السيطرة.

وأوضحت "شينخوا" أن درجة حرارة هؤلاء المرضى وشكاواهم تراجعت، وجاءت نتائج الاختبارات على الفيروس بعد ذلك سلبية.

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19:09ت م

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