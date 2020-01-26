السعودية اليوم / وزير الشؤون الرياضية العماني يغادر الرياض



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

غادر معالي وزير الشؤون

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

18:54ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسغادر معالي وزير الشؤون الرياضية العماني الشيخ سعد بن محمد السعدي الرياض،عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //18:54ت م0195

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