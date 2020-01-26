السعودية اليوم / ولي عهد دبي يغادر الرياض



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

غادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرياض ,عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومندوب عن المراسم الملكية.

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18:49ت م

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