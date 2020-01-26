السعودية اليوم / مقتل 19 جنديًا في هجوم على معسكر للجيش في مالي



باماكو 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

قُتل 19 جنديًا وأصيب خمسة آخرون في هجوم على معسكر للجيش وسط مالي اليوم.

وأفاد المتحدث باسم الجيش في مالي، ديران كوني، أن هوية المهاجمين لم تتضح بعد.

وتنشط جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في المنطقة وغالبًا ما تنفذ هجمات على الجيش والمدنيين.

// انتهى //

18:20ت م

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