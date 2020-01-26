السعودية اليوم / الإمارات تؤكد خلوها من أي حالات مصابة بفيروس كورونا



أبوظبي 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارت العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس خلو دولة الإمارات من أية حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح العويس خلال ترؤسه اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني اليوم أن الجهات كافة اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

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18:08ت م

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