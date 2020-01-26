شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الملك سلمان يتوج الفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 الملك سلمان شهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حضور الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الختامية للمهرجان.

كان في استقبال الملك في مقر المهرجان، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل. Advertisements ورعى الملك سلمان الحفل الختامي للمهرجان في نسخته الرابعة، بحسب مانقل موقع almowaten.

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