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شكرا لقرائتكم معلومات عن وفاة مواطن طعنًا بإحدى قرى جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
أقدم مواطن بإحدى قرى شمال مدينة جازان مساء أمس السبت، على طعن آخر ما أدى إلى مقتله، بعد نشوب خلاف وعراك بينهما، حيث باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة والقبض على الجاني.
وأفادت مصادر “متابعات الخليج 365”، أن خلافًا نشب بين الجاني والمجني عليه، وتطور إلى عراك بالأيدي، حيث قام عدد من المواطنين بفك العراك بينهما.
وأضافت المصادر، أنه بعد انتهاء العراك بدقائق قام الجاني بإحضار سلاح أبيض وأقدم على طعن المجني عليه مما أدى إلى مقتله بعد تلقيه عدة طعنات بالصدر والظهر.
وأشارت المصادر إلى أن الجاني والمجني عليه في العقد الرابع من العمر.
“متابعات الخليج 365”، تواصلت مع المتحدث الرسمي بشرطة منطقة جازان نايف حكمي، حيث أفاد أنه سوف يصدر بيان عند الانتهاء من الإجراءات الأولية عن الحادثة.
“متابعات الخليج 365”، سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال توفرها.
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