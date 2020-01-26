إغلاق 9 محطات مخالفة وإزالة 10 سيارات تالفة ‬ببارق

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق تسع محطات مخالفة لم تطبق اشتراطات تحسين محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات كما أزالت 10 سيارات تالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن آل مبشر أنه تم توجيه مراقبي الأسواق بمواصلة جولاتهم الرقابية على محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ضمن حملة تحسين المحطات وقد تم إغلاق تسع محطات مخالفة لم تطبق اشتراطات التحسين في بارق ومركز ثلوث المنظر.

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وأضاف آل مبشر أنه وضمن حملة معالجة التشوه البصري تم إزالة 10 سيارات تالفة في بارق وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وعدم التجاوب من ملاكها مشيرًا إلى أنه قد تم حصر أكثر من 40 سيارة جارٍ العمل على إزالتها.

مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الجزاءات بحق المخالفين ومشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة واستمرار حملة معالجة التشوه البصري.

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