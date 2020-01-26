شكرا لقرائتكم خبر عن " ملتقى الطيران " يستضيف أول قائدة طائرة مُعوّقة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، رئيس الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، استقبل مركز الجمعية في الرياض اليوم أول قائدة طيران معوقة في العالم الأمريكية "جيسكا كوكس" التي تقود الطائرة بكفاءة واحترافية عالية بقدميها وبدون ذراعين، ويستضيفها "ملتقى الطيران العام" الخامس الذي احتضنته مدينة الرياض مؤخرًا .

وتجولت قائدة الطيران وزوجها الطيار الذي يرافقها في رحلتها كضيف مشارك في الملتقى، على وحدات وأقسام مركز الجمعية المتخصصة حيث استمعت إلى شرح من المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي حول خدمات القسمين التعليمي والطبي والتجهيزات الحديثة التي توفرها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال وذلك للحد من الآثار السلبية للإعاقة. موضحاً لقائدة الطيران والوفد المرافق لها أن الخدمات التي تقدمها الجمعية هي امتداد للرعاية الشاملة التي يحظى بها مختلف فئات المعوقين في المملكة.

وأشادت الأمريكية "جيسكا كوكس" بمستوى الخدمات التي شاهدتها في الجمعية، التي تعكس العناية الفائقة من قبل حكومة المملكة للأطفال ذوي الإعاقة، صحيًا وتعليميًا وتأهيليًا، مؤكدة أن زيارة اليوم كانت فرصة للاطلاع على الأعمال الرائعة التي تقدمها الجمعية لهؤلاء الأطفال، ومعرفة عدم قلق الأهالي على أبنائهم داخل الجمعية في ظل ما توفره لهم من علاج وتعليم بأحدث الأجهزة والمستلزمات التأهيلية مجانًا.

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واستطردت قائلة: "هذا اليوم كان بالنسبة لي يومًا مميزًا برؤية قصص نجاح الأطفال في الجمعية حيث التقيت بعدد من الموظفات في الأقسام من ذوي الإعاقة، اللاتي كنّ أطفالا قبل سنوات داخل الجمعية واستفدن من خدماتها وتم توظيفهن بعد استكمال مراحلهن التعليمية" , مشيرة إلى أن ذلك شيء رائع ومثير للإعجاب والتقدير حيث إنه يحقق هدف الجمعية.

وفي ختام الزيارة أهدت الجمعية لقائدة الطيران الأمريكية "جيسكا كوكس" هدية تذكارية، تعبيرًا عن حرصها على زيارة الأطفال والتعرف على خدمات الجمعية.

يذكر أن "جيسيكا" البالغة من العمر 36 عامًا؛ ولدت بدون ذراعين ورغم ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي؛ مستخدِمة قدميها ببراعة، إلى درجة تفوقها في فن قيادة الطائرة، وكذلك في رياضة السباحة، وحصلت على الحزام الأسود في رياضة "التايكوندو"؛ وهي فنون الدفاع عن النفس.