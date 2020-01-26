شكرا لقرائتكم فيديو.. 6 متسابقين يتنافسون على طرح القعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 متابعات الخليج 365 - الرياض شهد ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الرابعة اليوم منافسة 6 من الأشخاص في مسابقة طرح القعود. Advertisements وتهدف هذه المنافسة إلى طرح القعود أرضًا في دقيقة واحدة ويحصل الفائز على سيارة هدية. وكانت المسابقة تجرى خلال فعاليات المهرجان حيث كان يحصل الفائز على القعود الذي يتمكن من طرحه أرضًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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