شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تعاملات الأحد عند 34.30 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 متابعات الخليج 365 - الرياض أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 34.30 ريال متراجعًا 0.15 ريال أي ما يعادل 0.44%. وكان سعر الإغلاق السابق 34.45 ريال وتم افتتاح تداولات اليوم الأول في الأسبوع عند 34.20 ريال. Advertisements وسجل السعر الأعلى لسهم أرامكو اليوم 34.35 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.05 ريال. وبلغ عدد الصفقات 8,727 صفقة فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 877 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 7,650,532 سهمًا فيما كانت القيمة المتداولة 261,488,766.15 ريالًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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